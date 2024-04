Assassin’s Creed Mirage: 2 Stunden kostenlos mit der Free Trial spielen

Dieser ursprüngliche Ansatz kam im vergangenen Jahr sehr gut bei den Spielern an, obwohl Assassin’s Creed Mirage aus technischer Sicht ebenfalls etwas in der Vergangenheit stecken geblieben ist.

Assassin’s Creed Mirage kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück und bietet eine spannende Geschichte, in der die Spieler in die Rolle von Basim Ibn Is’haq schlüpfen, einem Straßendieb, der sich auf der Suche nach Antworten den Verborgenen anschließt und die im Goldenen Zeitalter des Bagdad des neunten Jahrhunderts spielt. Wie zu den Anfängen der Serie bietet Ubisoft damit ein narratives Action-Adventure-Erlebnis, das sich auf die Parkour-, Schleich- und Assassinen-Gameplay-Elemente konzentriert, die den Kern der Assassin’s Creed-Reihe ausmachen.

Während der Free Trial-Phase haben die Spieler Zugang zu den ersten 2 Stunden des Spiels. Sollte sich diese danach für den Kauf entscheiden, wird der Fortschritt wie gewohnt übernommen, werden übernommen. Ein besonderer Bonus wartet außerdem auf diejenigen, die das Spiel während der Free Trial-Phase streamen. Dabei handelt es sich um Basims Valhalla Schwert, das sie sogar an die Zuschauer weitergeben können. Dieses einzigartige Schwert ist Basims Waffe aus seinen letzten Jahren in England.

Ubisoft startet eine weitere Free Trial-Phase in Assassin’s Creed Mirage, in der Spieler die Anfänge des klassischen Assassin’s Creed-Spiels erleben können.

