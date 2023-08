Astro Bot Rescue Mission für PS VR2 in Entwicklung – Gerücht

Not sure it’s related but I’ve heard they’re doing a PSVR2 port of Astro https://t.co/G8BYf2y3PP

Die PS VR2-Portierung von Astro Bot Rescue Mission wird laut dem XboxEra Co-Founder Nick Baker vom Team Asobi umgesetzt, die jeher an der Serie arbeiten. Dieser bezieht ebenfalls auf den aktuellen Markenschutzeintrag und glaubt gehört zu haben, dass sich dazu eine Portierung in Arbeit befindet, jedoch keine direkte Fortsetzung.

Sony könnte an einer PS VR2-Portierung von Astro Bot Rescue Mission arbeiten, das zu einem der beliebtesten Spiele auf dem original PS VR-Headset gehörte. Ein aktueller Markenschutzeintrag von Sony zeigt zudem, dass man weiterhin an der Marke festhält.

