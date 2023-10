Babylon X – Sci-Fi Action-RPG mit westlichen und japanischen Einflüssen angekündigt

In dem Fantasy-Action-Rollenspiel geht es um Energie, Schwerkraft und ihre Verbindungen zur alten Magie, die zu technologischen Fortschritten in Babylon und Ägypten führten. Die Spieler folgen Samson, einem ehemaligen Propheten, der jetzt ein entlaufener Sklave und Rächer ist, und Leykah, einer jungen Mondkult-Priesterin, die sich zusammenschließen, um der drohenden Apokalypse ihrer sterbenden Welt entgegenzutreten und nach den Antworten zu suchen, die sie retten könnten.

Babylon X ist in einer alternativen Geschichte der Antike angesiedelt, in der der Turm von Babel gebaut wird und die Menschheit vor der drohenden Apokalypse steht. Das Spiel kombiniert die besten Elemente westlicher und östlicher Erzählung und Regie und lässt sich von klassischen JRPGs wie der Final Fantasy-Reihe und Hollywood-Action-Adventure-Filmen der 90er Jahre inspirieren.

