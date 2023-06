Baldurs Gate 3 mit riesigem Umfang- Release im September auf PS5

Die Larian Studios veröffentlichen in diesem September Baldurs Gate 3 für PlayStation 5, wie man im heutigen Community-Update bekannt gab. Gleichzeitig enthüllte man darin neuen Details zu den D&D-Rassen und -Klassen, stellt neue Optionen zur Charakteranpassung sowie einige Statistiken zum Umfang des Rollenspiels vor.

Zudem bestätigt man das Bestreben nach der höchstmöglichen Qualität, was auf PS5 eine Framerate von 60fps bedeutet, umfangreiche Cinematic-Szenen und mehr Content als in Game of Thrones oder der Herr der Ringe zusammen.

„Wir waren schon immer ein Studio, das darauf abzielt, auf so vielen Plattformen wie möglich zu erscheinen, und zwar in der Reihenfolge der Bereitschaft. Außerdem haben wir auf jeder Plattform, auf der wir erschienen sind, die höchstmögliche Qualität angestrebt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir 60 FPS auf PlayStation 5 erreichen, was angesichts des Umfangs und der Tiefe von Baldur’s Gate 3 bemerkenswert ist. Das Spiel bietet über 170 Stunden an Filmsequenzen – mehr als doppelt so lang wie Game of Thrones und mehr als dreimal so viele Dialoge wie die drei Herr der Ringe-Romane zusammen. Es ist ein riesiges, umfangreiches Spiel, das D&D wirklich zum Leben erweckt, inklusive Multiplayer- und Split-Screen-Koop-Modus, und das in einem Umfang, der etwa viermal so groß ist wie der unseres vorherigen Spiels Divinity: Original Sin 2.

Larian hat die nachfolgenden Statistiken herangezogen, um den Umfang von Baldur’s Gate 3 in Perspektive zu rücken:

Das Skript für Baldur’s Gate 3 beinhaltet mehr Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Bücher zusammen und umfasst über 2 Millionen Wörter.

Über 170 Stunden Filmsequenzen und damit doppelt so lang wie alle Staffeln von Game of Thrones zusammen.

7 spielbare Protagonisten mit jeweils eigenen Geschichten, Persönlichkeiten, Wünschen und Zielen sowie ein detailliertes Charaktererstellungssystem für individuelle Charaktere.

11 spielbare Völker und 31 Untervölker inklusive verschiedener Körpertypen.

12 Klassen und 46 Unterklassen im Vergleich zu den 10 Zauberschulen in Divinity: Original Sin 2.

Über 600 Zaubersprüche und Aktionen (ohne Upcasts) im Vergleich zu den 225 Spielerzaubern und -Aktionen in Divinity: Original Sin 2.

Larian wird am 07. Juli im Rahmen der „Panel From Hell: Release Showcase“ Live-Show das volle Ausmaß des umfangreichen Rollenspiels erkunden. Der Release auf PS5 folgt am 06. September 2023.