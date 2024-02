Bisher größtes AstroBot-Spiel soll in diesem Jahr erscheinen

Sony könnte in diesem Jahr doch noch eine bekannte Marke zurückbringen, die vom Team Asobi stammt. Diese arbeiten wohl am bisher größten AstroBot-Game.

Auch wenn Sony im aktuellen Quartalsberichts davon sprach, dass bis Ende März 2025 keine bestehenden Marken und großen Spiele zu erwarten sind, behauptet der Giant Bomb Journalist Jeff Grubb, dass sich ein unangekündigtes Spiel von Team Asobi in Entwicklung befindet.

Dahinter soll sich ein neues AstroBot verbergen, welches zudem das größte Spiel des Studios überhaupt sei, nur eben nicht in dem Maßstab eines God of War. In der aktuellen Ausgabe von Game Mess Morning sagte Grubb jedenfalls:

„Wir wissen bereits, dass Rise of the Ronin kommt, wir wissen, dass Concord, eines der Live-Service-Spiele, dieses Jahr erscheinen soll. Das ist auf jeden Fall geplant. Und dann ist es so, dass es möglicherweise neue Spieleinträge in bereits existierenden Franchises gibt, die in den Augen von PlayStation, wenn sie mit Investoren sprechen, möglicherweise nicht von großer Bedeutung sind. Sie sagten God of War, sie sagten Spider-Man, das sind die Franchises, die 15 Millionen Exemplare oder mehr verkaufen.“

Hier geht Grubb davon aus, dass es sich um ein neues AstroBot handelt:

„Ich habe gehört, dass Astro dieses Jahr vielleicht erscheint, und wenn das passiert, wäre das ziemlich wichtig für mich. Ich verstehe, warum Sony nicht glaubt, dass das nichts Großes für uns ist. Hoffentlich können sie es zu einem großen Spiel machen, denn damit ändert sich vieles.“

Das letzte AstroBot-Spiel erschien zum Launch der PS5 und war mehr eine kostenlose Tech-Demo, die trotzdem viele Fans hat. Diese wünschen sich schon lange ein neues Spiel und können zumindest wieder darauf hoffen.