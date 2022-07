Bounty Star, The Lost Wild, Flock & mehr angekündigt

Im Zuge des Annapurna Interactive Showcase vergangene Nacht wurden gleich mehrere neue Titel angekündigt, die teils für Konsolen, Switch oder PC erscheinen. Diese fassen wir hier kurz zusammen.

Die wohl spannendste Ankündigung war wohl The Lost Wild, ein Horror-Adventure mit Dinosauriern, das zunächst für den PC erscheint. Ob eine Konsolen-Veröffentlichung folgt, ist derzeit noch offen, wäre allerdings wünschenswert.

In The Lost World erkundet man eine üppige Wildnis und einen mysteriösen Wald, der von verlassenen Einrichtungen durchzogen ist. Im Laufe des Spiels gilt es herauszufinden, was hier passiert ist, wobei Einfallsreichtum nie verkehrt ist.

Ansonsten wurden das neue Projekt des Katamari Damacy-Creators gezeigt, das derzeit noch keinen Namen hat. Speziell für PS5, PS4, Xbox & Co. wurden Thirsty Suiters, Handsight, Bounty Star, Flock und Hohokum vorgestellt, die allesamt aus Indie-Studios stammen, durchaus aber interessante Konzepte haben.

In Bounty Star übernimmt man zum Beispiel die Rolle eines Ex-Soldaten und steuert einen Mech, den man nach Belieben aufrüsten kann und epische Kämpfe gegen die Roboter bestreiten. Das Ganze spielt in einer post-post-apokalyptischen Wüste, die irgendwie euer Zuhause ist.

In Thirsty Suiters übernimmt man hingegen die Rolle Jala spielen, die sich mit ihrer Vergangenheit und all den Entscheidungen auseinandersetzen muss, die sie einst getroffen hat, insbesondere nach einer brutalen Trennung. Dieses Story-basierte Adventure dreht sich um schwierige Entscheidungen, es gibt aber auch rundenbasierte Kämpfe und lustige Aktivitäten wie Skateboard fahren und kochen.

What Remains Of Edith Finch & The Outer Wilds für PS5

Mit einem einem Stealth-Release wurde über Nacht What Remains Of Edith Finch für PlayStation 5 veröffentlicht, während man The Outer Wilds ebenfalls für die aktuellen Konsolen angekündigt hat. Hier werden Vorteil wie 4K Auflösung und 60fps geboten.

The Outer Wilds erscheint am 15. September 2022.

The Lost Wild

Thirsty Suiters



Bounty Star



Outer Wilds PS5

What Remains Of Edith Finch

Flock

Hohokum

Katamari Damacy Creator Project