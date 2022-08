Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2 – unser Eindruck von der Gamescom

Was mit einer Kickstarterkampagne losging, gipfelte Dezember 2017 mit dem Release von „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans“, das nicht nur für gute Bewertungen, sondern auch für ansehnliche Verkaufszahlen sorgen konnte. Grund genug um einen zweiten Teil zu entwickeln. Dieser wurde ebenfalls auf Kickstarter in die Wege geleitet, bis das Team von Inin Games mit eingestiegen ist. Nun konnten wir uns auf der Gamescom einen ersten Eindruck vom neuen Titel verschaffen.

Von Afrika nach Amerika

Insgesamt bekommen wir eine neue Geschichte der zwei Kulthelden geboten, die allerdings einige Bezüge auf die verschiedenen Filme nicht verleugnen können. Eigentlich wollten Bud und Terence nur zurück nach Hause. Unglücklicherweise erleiden die beiden Schiffbruch in Afrika und befreien ein Dorf von einer fiesen Gang. Anschließend nutzen Sie ein Bananenschiff um wieder zu Ihrem Ziel zu kommen. Aber was wären Bud Spencer und Terence Hill, wenn nicht das ein oder andere Abenteuer dazwischen kommen würde. Die zwei touren einmal rund um die Welt, werden zu Undercovercops in Miami, schlagen sich durch eine Bowlingbahn oder bekämpfen Ninjas in Chinatown. Und irgendwie ist alles mit Bananen verbunden.

Voll auf die Nuss!

Bei „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ handelt es sich wie im Vorgänger um einen Titel im klassischen Arcade-Style. Wir bewegen uns von links nach rechts durch die Level, hauen auf unsere Feinde ein und absolvieren das ein oder andere Minispiel. Das ganze können wir entweder alleine, oder mit einem Freund im Offline-Koop absolvieren. Neu ist, dass beide Figuren besondere Moves im Portfolio haben, sowie speziell abgestimmte Power-Ups. Wem das nicht reicht, der kann seine Umgebung und verschiedene Objekte einsetzen, um einen Vorteil im Kampf zu erlangen. Darüber hinaus gibt es neue Songs der Band „Oliver Onions“, der italienischen Band, die auch schon die Musik für die Filme beigesteuert haben. Auf vielfachen Wunsch der großartigen Community wird das Spiel zum ersten Mal vollständig auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch synchronisiert, um ein noch authentischeres Erlebnis zu bieten. Außerdem gibt es einen Koop-Modus und einen speziellen kompetitiven Partymodus für bis zu vier Spieler.

Unser Eindruck

In unserer Hands-on Session konnten wir bereits einen guten Eindruck gewinnen, was uns in diesem Titel erwarten können. Der Spielfluss ist wirklich angenehm und bietet dabei einiges an Unterhaltung und Action. Die neuen Moves, die tolle Atmosphäre sowie die ansprechende Story machen einiges her, wodurch wir bereits in der kurzen Session einiges an Freude empfunden haben. Den Entwicklern war es wichtig, das klassische Gefühl der italienischen Helden und deren Abenteuer zu vermitteln, wie sie es auch schon in Teil 1 geschafft haben. Zudem liebt das Team das Gefühl von Arcade-Titeln, was man auch diesmal spüren kann, und das nicht nur im Gameplay, sondern auch in kleinen Elementen wie dem Couch-Koop. Wir freuen uns schon sehr auf 2023, wenn wir mit „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ wieder die volle Ladung Bohnen, Bananen und Backpfeifen geboten bekommen.