Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone – Riesiges Content-Update ist online

Activision und die Call of Duty-Studios haben das umfassende Content-Update zur Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone veröffentlicht. Die Highlights sind die neue Karte Rebirth Island, neue Zombies-Missionen und Core 6v6 Maps.

In Season 3 hat die Konni-Gruppe ihre Spuren in Fortune’s Keep hinterlassen und besetzt nun eine weitere Landmasse – die berüchtigte Rebirth-Insel, die Warzone zurückkehrt. Die Spieler müssen ihr Squad versammeln und den Drop direkt zum heutigen Start erkunden. An anderer Stelle erwartet die Spieler einer der größten Multiplayer Map Drops aller Zeiten mit sechs neuen Core 6v6 Maps, vier kostenlosen Basiswaffen, acht Aftermarket-Teilen, neue Ranglistenspiele, darunter Resurgence auf Rebirth Island, die Ankunft von Makarov und Snoop Dogg sowie zwei neue Operatoren für den Premium Battle Pass: Banshee und Hush.

Die vollständige Vorstellung der neuen Inhalte gibt es auf dem offiziellen Blog.

Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone Season 3 Inhalte

Modern Warfare 3 & Warzone Battle Pass

Die neue Season führt auch einen neuen Battle Pass ein, neue BlackCell- und Store-Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone.

Der Battle Pass bietet diesmal insgesamt über 100 Belohnungen, darunter neue Operator-Skins, Waffen-Designs, Basiswaffen und vieles mehr. Eine detaillierte Übersicht über die Battle Pass-Inhalte, die mit der neuen Saison eingeführt werden, beginnend mit dem Premium-Angebot von BlackCell, gibt es unter diesem Link oder im Trailer unten.

Die Saison 3 bietet damit mehr Events, Herausforderungen und Geheimnisse als je zuvor und ist ab sofort verfügbar. Wer sich für die detaillierten Patch Notes interessiert, findet diese hier.