Call of Duty: Warzone – Verdansk ’84 Map vorgestellt, Next-Gen Version in Arbeit

Dem Start der Season 3 in Call of Duty folgt heute die Vorstellung der neuen Karte Verdansk ’84 in Call of Duty: Warzone, die wieder kostenlos gespielt werden kann. Außerdem befindet sich eine Next-Gen Version in Arbeit.

„Es ist Zeit, einmal zurückzublicken. Verdansk hat nie wieder so gut ausgesehen wie im Frühling 1984“, heißt es zu der neuen Karte. Damit nicht genug, erwarten euch im Laufe der Season weitere Inhalte, darunter vier weitere Multiplayer-Karten und das nächste Kapitel von Zombies in Outbreak, sechs neue Waffen, ein weltbewegendes Warzone-Update und vieles mehr.

Ab sofort ist auch das The Hunt for Adler-Event live, ein einzigartiges Event, das die Operator sowohl in Cold War, wie auch in Warzone herausfordern wird, um herauszufinden, wo sich Adler aufhält. Schließt dazu Intel-Herausforderungen ab, um Event-Belohnungen freizuschalten, darunter Weapon Charms, Calling Cards, einen neuen Operator-Skin und vieles mehr.

Season 3 Battle Pass

Mit der Season 3 steht außerdem ein neuer Battle Pass bereit, der diesmal folgenden umfasst:

100 Tiers – Operator Skins, Weapons, Blueprints, Wrist Accessories, Weapon Charms, COD Points, und mehr

Tier 0 Instant Unlock Wraith, eine neuer Woods Skin, und mehr

Tier 15 PPSh-41 SMG

Tier 21 “Vex Lord” Assault Rifle Blueprint

Tier 27 “Gilded Rose” Shotgun Blueprint

Tier 31 Swiss K31 Sniper Rifle

Tier 55 “Slow Death” LMG Blueprint

Tier 95 Ultra-Rarity “Loud Pipe” Reactive SMG Weapon Blueprint

Tier 100 “White Queen” Wraith Skin “Roman Standard” Legendary Sniper Rifle Blueprint



Next-Gen Version kommt

Entsprechend der Weiterentwicklung von Call of Duty: Warzone ist nun wohl auch eine dedizierte Next-Gen Version in Arbeit, die von der Vorteilen der PS5 wie der SSD, 120fps und dem DualSense Controller profitieren wird. Ebenso sollen PC-typische Features wie FOV-Slider etc umgesetzt werden. Wann das entsprechende Update verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Alle weitere Details zum Season 3 Start gibt es auf der offiziellen Homepage.