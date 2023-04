Company of Heroes 3 -Gameplay-Trailer zur Console Edition

Die bekannte Geschichte von Company of Heroes führt die Spieler auf den Kriegsschauplatz im Mittelmeerraum, wo sie zwei verschiedene Kampagnen erleben, authentische neue Taktiken, vier verschiedene Fraktionen und eine Fülle unerzählter Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg freischalten können. Für ein möglichst optimales Ergebnis hat man die Benutzeroberfläche angepasst, volle Gamepad-Unterstützung und spezielle Funktionen implementiert, die es einem ermöglichen, in seinem eigenen Tempo zu spielen.

Auf Konsolen kann man sich auch an der dynamischen Kampagne erfreuen, die in Italien spielt und bei der sich die Spieler dank des rundenbasierten Gameplays Zeit nehmen können, ihre Züge zu planen und sich ihren Weg zum Sieg zu bahnen.

SEGA zeigt neue In-Game Eindrücke Company of Heroes 3, das in wenigen Wochen auch für Konsolen erscheint. Darin werden unter anderem die wichtigsten Features des Spiels erklärt.

