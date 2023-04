Cult of the Lamb – Kostenloses Content-Update kommt in wenigen Tagen

Der Indie-Hit Cult of the Lamb bekommt am 24. April ein umfangreiches Content-Update, das kostenlos für PS4 und PS5 erscheint. Der DLC erweitert das Spiel in nahezu jedem Aspekt und fügt viele komplett neue Inhalte hinzu, die das Gameplay abwechslungsreicher gestalten und so auch den Wiederspielwert erhöhen sollen. Das Update trägt den Titel Relics of the Old Faith. Wir fassen alle Infos für euch zusammen. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Cult of the Lamb – Das steckt im Update

Cult of the Lamb kombiniert Elemente aus Roguelikes und Managementspielen zu einem spaßigen Abenteuer. Relics of the Old Faith knüpft direkt daran an und erweitert das bestehende Spiel um eine neue Story, die ihr nach dem Abschluss der eigentlichen Geschichte starten könnt. Dabei geht es um ein mysteriöses Wesen, dass das Lamm mit Relikten ausstattet, die die Kämpfe massiv verändern. Neue Kreuzzüge gibt es dazu ebenfalls.

Mit den schweren Angriffen kommt außerdem eine neue Form der Attacke hinzu, die das Repertoire erweitert und Spielern neue Möglichkeiten an die Hand gibt. Auch der Management-Teil des Titels wird um ein paar willkommene Neuerungen und Features erweitert:

Unterkünfte mit bis zu 3 Schlafplätzen lösen aufkommende Platzprobleme und in der Küche können die Gläubigen nun bis zu 30 Mahlzeiten für die Gemeinschaft kochen. Ein wachsender Kult bringt jedoch nicht nur bei der Unterbringung der Lebenden Platzprobleme mit sich – in der neuen Krypta können die anfallenden Leichenberge stilvoll untergebracht werden. Und auch die neuen Schilder kombinieren Schönheit und Nutzen. An den Feldern platziert, sehen sie nicht nur schön aus, sondern sorgen durch die Überzeugungskraft des Lammes auch dafür, dass nur bestimmte Pflanzen angebaut werden.

Zu guter Letzt gibt es auch noch neue Formen für eure Anhänger und einen Fotomodus für schöne Kult-Fotos. Das Update erscheint kostenlos am 24. April. Den neuen Trailer seht ihr hier: