Dead by Daylight bekommt Filmumsetzung von Mortal Kombat-Macher

„Wir wissen, dass es da draußen viele Fans von Dead by Daylight gibt und wussten, dass wir unbedingt jemanden finden müssen, der die Welt so sehr schätzt und liebt wie wir, um uns dabei zu helfen, das Spiel auf die große Leinwand zu bringen“, sagt Jason Blum, Blumhouse-Gründer und CEO. „Wir wissen, dass unsere Partner bei Behaviour und Atomic Monster uns helfen werden, die beste Version dieses Spiels zum Leben zu erwecken.“

„Mit Dead by Daylight hat das Behaviour-Team eine Liebeserklärung an die Welt des Horrors geschaffen und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen, die sich perfekt für eine gruselige Filmadaption eignet. Wir bei Atomic Monster sind große Fans des Spiels und freuen uns, diese furchterregende Welt in Zusammenarbeit mit Blumhouse in die Kinos bringen.“

„Wir sind begeistert, mit Jason Blum und James Wan, zwei Giganten der Horrorfilmindustrie, zusammenzuarbeiten, um das Dead by Daylight-Universum weiter auszubauen“, sagt Stephen Mulrooney, Executive Vice President bei Behaviour Interactive. „Unser Motto bei Behaviour ist es, gemeinsam einzigartige Momente zu schaffen. Atomic Monster und Blumhouse sind die idealen Partner, um den mörderischen Auftritt von Dead by Daylight auf die große Leinwand zu bringen.“

What do you think?