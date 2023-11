Dead by Daylight X Chucky – Nächster Killer kommt im Kleinformat

Chucky wird ab dem 28. November in Dead by Daylight spielbar sein.

Chucky kann natürlich auf seine gewohnten Fähigkeiten zurückgreifen, insbesondere Angriffe aus dem Hinterhalt und seinem Slice & Dice-Kill, mit der er sich auf seine größeren Opfer stürzen kann. Damit überwindet Chucky die Größenunterschiede zu seinen Opfern, sofern er nicht gleich in seiner menschlichen Gestalt Charles Lee Ray auftaucht, der ihn in Geistergestalt unterstützen kann. Erwähnt wird außerdem die Fähigkeit ‚Hüpfen‘, mit der Chucky durch Fenster springt und sich unter Paletten hindurchbewegen kann, um einen Überraschungsmoment zu nutzen.

Mit an Bord ist Chuckys ursprünglicher Synchronsprecher Brad Dourif, der noch einmal in die Rolle der mordlustigen Puppe springt. Zudem lässt sich Chucky mit dem Good Gal-Outfit weiter individualisieren, einschließlich seiner legendären Braut Tiffany Valentine, die wie im Film von Jennifer Tilly gesprochen wird.

Behaviour Interactive hat das nächste Crossover in Dead by Daylight angekündigt, mit dem ein legendärer Killer aus seiner Verpackung springt und auf Jagd geht – Chucky aus dem Child Hood-Franchise.

