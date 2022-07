Deliver Us Mars – Schauplatz war eine logische Wahl & offenbart die eigene Zukunft

Im Angesicht von immer größeren Klimakatastrophen und dem unausweichlichem Ende der Erde in Millionen von Jahren, gibt es schon jetzt angestrengte Überlegen, was danach kommt. Dieses Szenario greift man in Deliver Us Mars auf, der als logische Wahl für eine potenzielle neue Heimat gilt.

Sofern es die Menschheit überhaupt soweit schafft, kann man mit Deliver Us Mars eine spannende Geschichte darüber erleben, welche Herausforderungen auf dem Roten Planeten existieren, der jetzt vielleicht noch absolut tödlich ist, irgendwann vielleicht aber auch die einzige Option.

Inspirationen bezieht man dazu aus Gravity,2001: A Space Odyssey, Interstellar oder Moon, wie Entwickler KeokeN Interactive verrät. Koen Deetman, Game Director und Mitbegründer des Studios, sagt hierzu:

„Es soll eine harte Sci-Fi-Geschichte mit einem starken Sinn für Realismus sein. Diese Filme haben unsere Spiele in Bezug auf den visuellen Stil und die Atmosphäre beeinflusst.“

Deliver Us Mars

Aber auch aktuelle Geschehnisse, Forschungen und Technologien tragen dazu einen großen Teil bei, etwa von Unternehmen wie SpaceX.

„Der Mars ist die plausibelste Option für die Geschichte, die wir erzählen wollen und es ist der Planet, auf den Regierungsorganisationen und private Raumfahrtunternehmen derzeit ein Auge geworfen haben. […] Wir haben den Mars-Rovern große Aufmerksamkeit geschenkt, um sicherzustellen, dass das Spiel genau darstellt, wie der Mars tagsüber und nachts aussieht.“

Die Rettung der Erde sollte zuerst kommen

Abgesehen davon ist man sich bewusst, dass die Herausforderungen für ein Leben auf dem Mars in vielerlei Hinsicht noch unüberwindbar sind. Sollte diese nicht zu schaffen sein, bleibt nur die Rettung der Erde, was ebenfalls ein Teil der Story von Deliver Us Mars sein wird.

„Das Leben auf dem Mars zu beginnen ist eigentlich unglaublich schwer. Der Mars ist in einem schlechteren Zustand, um ein vielseitiges Leben zu unterstützen, als die Erde, auf der wir heute leben. Also ist die Erkenntnis, dass die Rettung unseres Planeten eigentlich das Best-Case-Szenario ist, der wichtigste Punkt, den wir hier betonen müssen.“

Deliver Us Mars erscheint am 27. September 2022.