Disney Speedstorm verlässt im September den Early Access

„Seit dem Start im Early Access haben wir unschätzbares Feedback und Unterstützung von Spielern erhalten, die maßgeblich dazu beigetragen haben, Disney Speedstorm zu dem unglaublichen Rennerlebnis zu machen, das es heute ist“, sagt Game Manager Aska Suzuki in einer Pressemitteilung. „Der Enthusiasmus, das Engagement und die Liebe unserer Community für das Spiel waren vom ersten Tag an unsere Inspiration und wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam fortzusetzen, während wir in diese aufregende neue Phase eintreten.“

Zu den Charakteren gehören bekannte Figuren wie Micky Maus, Goofy, Donald Duck und Mulan, aber auch Li Shang, Jack Sparrow, Balou, Mogli, Tinker Belle, Beast, Elizabeth Swann und James P. Sullivan. Weitere Inhalte in Form von neuen Strecken, neuen Charakteren etc. werden nach der Veröffentlichung folgen.

