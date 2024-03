Enotria: The Last Song – Absage an Xbox-Release wegen schlechter Qualität

PS5-User können sich dafür demnächst auf eine Demo zu „Enotria: The Last Song“ freuen. Das Spiel erscheint am 21. August 2024.

Die Veröffentlichung von „Enotria: The Last Song“ wurde gerade erst von Juni auf August verschoben, während gleichzeitig der Xbox-Release abgesagt wurde. Mit der offiziellen Erklärung, dass Jyamma Games die bestmögliche PS5 und PC-Version abliefern möchte, zog man umgehend den Zorn der Xbox-Spieler auf sich, die sich damit ausgegrenzt fühlen.

Der italienische Entwickler Jyamma Games hat sich bewusst gegen eine Xbox-Veröffentlichung ihres Soulslike „ Enotria: The Last Song “ entschieden. Das würde die Qualität des Spiels nur mindern. Ein weiterer Grund bringt die Xbox-Community derzeit allerdings auf die Palme.

