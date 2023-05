EU-Behörden wollen Activision-Übernahme durch Microsoft zustimmen – Bericht

„Der Deal würde den Vorteil von Microsoft auf dem Markt stärken, indem es ihm die Kontrolle über wichtige Spielinhalte wie Call of Duty, Overwatch und World of Warcraft gibt. Die der CMA vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass Activision ohne die Fusion in absehbarer Zeit damit beginnen würde, Spiele über Cloud-Plattformen anzubieten.“

Ähnlich wie bei der britischen CMA war nicht unbedingt Call of Duty das große Streitthema, sondern die Zukunft des Cloud-Gamings, in dem man möglicherweise einen unfairen Wettbewerbsvorteil für Microsoft sah.

