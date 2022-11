Far Cry 6: Lost Between Worlds – Erweiterung wird in Kürze enthüllt

Ubisoft ist mit Far Cry 6 noch nicht fertig und wird in Kürze eine neue Erweiterung vorstellen, die offenbar im Multiverse des Franchise angesiedelt ist.

Laut einem Teaser auf Twitter wird man die Erweiterung am 29. November enthüllen, die auf den Namen Lost Between Worlds hört. Zieht man nun noch erste Gerüchte hierzu heran, wird es darin eine Art Portal geben, mit denen man zwischen den verschiedenen Far Cry-Spielen reist. Das wäre gar nicht mal so ungewöhnlich, schließlich setzte man schon mit dem Season Pass auf DLCs, in denen man auf die vorherigen Bosse der Serie traf.

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming!



Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

Vorab sind außerdem die Trophäen zu Lost Between Worlds durchgesickert, was darauf hindeutet, dass die Erweiterung kurz vor der Veröffentlichung steht.

Blickt man auf die bisherige Strategie von Ubisoft mit Far Cry zurück, ist davon auszugehen, dass man sich auch für diese Erweiterung etwas mehr an kreativer Freiheit gönnt und sich nicht unbedingt am Hauptspiel orientiert.

