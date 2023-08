Final Fantasy 16 Erwartungen wurden trotz Verkaufsrekord nicht erfüllt

Verglichen mit dem Vorgänger wollte man sogar einen rückläufigen Trend bei den Verkaufszahlen sehen, was gemessen an der Hardware-Basis jedoch unzutreffend ist. Nun möchte Square Enix weitere Maßnahmen ergreifen, um weitere Käufer für Final Fantasy 16 zu gewinnen. Diese findet man vor allem in jenen, die bislang gar keine PS5 erworben haben.

What do you think?