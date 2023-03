Final Fantasy XVI nur auf PS5 möglich, Entwickler über technische Hürden

„Bei der Entwicklung von FFXVI wollten wir sehen, was passiert, wenn wir eine neue Richtung einschlagen und es zu einem reinen Action-RPG machen. Wir haben das Gameplay akribisch darauf abgestimmt, dass jede Eingabe mit dem DualSense-Controller in der Hand eine Reaktion erzeugt, die man tatsächlich spüren kann.“

Gameplay-seitig kommt hier ebenfalls die Geschwindigkeit der SSD zum Tragen. Clive nutzt zum Beispiel eine ganze Reihe an Angriffen, die viele Animationen und Effekte aufweisen. Ohne die hohe SSD-Geschwindigkeit könnte das Spiel nicht so mühelos zwischen ressourcenintensivem Gameplay und ebenso intensiven Zwischensequenzen wechseln, heißt es.

Dass Final Fantasy XVI nur für PlayStation 5 und den PC erscheint, ist unter anderem den anspruchsvollen, technischen Herausforderungen geschuldet. Warum diese so hoch angesetzt sind, verrät man in einem Special-Beitrag.

