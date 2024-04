Gamescom sortiert Influencer, Streamer & Co. aus, Richtlinien deutlich verschärft

Ob sich die Gamescom in diesem Jahr generell lohnt, ist derzeit schwer zu sagen. Sony wird wohl wieder nicht dabei sein, Nintendo hat ebenfalls schon abgesagt, sodass es wahrscheinlich an Microsoft, den Third-Partys und den Indies hängen bleibt.

„Die Absicht liegt sicherlich dabei, dass sich nicht Youtube unter 500 Abonnenten auf der weltgrößten Spielemesse tummeln. Aber heutzutage 50.000 Abonnenten zu schaffen, im großen Dschungel der zahlreichen Influencer, kann schon als Leistung angerechnet werden. Die Richtlinien gehen zulasten von YouTubern unterhalb der 100.000 – 50.000 Marke und Influencern, denen so der Zugang in den Business-Bereich verwehrt wird, um weitere Kontakte für ihre Entwicklung knüpfen zu können.“

In Zahlen und als Berechtigung zum Besuch der Gamescom 2024 gilt in diesem Jahr:

Die Gamescom war im vergangenen Jahr gefühlt ein Ort, an dem sich sämtliche Influencer, TikToker & Co. zum großen Klassentreffen versammelten. Das stört die eigentliche Idee hinter dem Event, weshalb die Richtlinien in diesem Jahr deutlich verschärft wurden.

