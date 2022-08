Genshin Impact – Details & Termin zur Version 3.0 

Auch Dendro-Figuren werden zur Liste der spielbaren Figuren hinzugefügt. Reisende können bei Sumerus Statue der Sieben die Dendro-Kraft freischalten und sie haben die Möglichkeit, zwei neue Dendro-Figuren anzuwerben. Die 5-Sterne-Figur Tighnari ist ein warmherziger junger Forscher und Waldhütermeister. Sowohl seine heftigen Schläge als auch seine Spezialfähigkeit können mehrstufigen Schaden verursachen, was Tighnari zu einer ausgezeichneten Wahl macht, um auf dem Dendro-Element basierende Kettenreaktionen auszulösen. Tighnaris Schülerin Collei wird als eine 4-Sterne-Figur beitreten. Reisende haben die Möglichkeit, Collei kostenlos anzuwerben, indem sie die Hauptaktion „Schnitzen der Kindlichkeit“ in Version 3.0 abschließen.

Das Dendro-Element wird zusammen mit einer brandneuen Kette von Elementarreaktionen den Spielern zum ersten Mal zur Verfügung stehen. Das Dendro-Element kann in Berührung mit dem Pyro-, Hydro-und Elektro-Element drei Grundreaktionen auslösen: In Flammen, Sprießen und Wildwuchs. Im Kampf können sich die letzten beiden Reaktionen zu weiteren Reaktionen entwickeln. Wenn Dendro-Kraft auf Hydro-Kraft trifft, werden ein oder mehrere Dendro-Kerne durch die Reaktion „Sprießen“ erzeugt, die nach kurzer Zeit explodieren und Dendro-Flächenschaden verursachen.

