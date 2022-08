Genshin Impact & HoYoverse kommen mit riesigem Booth zur gamescom

Das bereits angekündigte rundenbasierte HoYoverse RPG Honkai: Star Rail lädt ebenfalls alte und neue Freunde des Franchise ein, in eine epische interstellare Reise einzutauchen. Besucher können auf der gamescom mit der neusten Demoversion herausfinden, wie sich der neue Titel spielt. Des Weiteren können Besucher an dem Stand Sticker für die Sticker-Rally erhalten. Die Sticker lassen sich in Geschenke umwandeln und wer die Sticker Rally beendet, kann an einer großen Verlosung teilnehmen.

