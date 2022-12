God of War Ragnarök – Behind-the-Scenes über die Gestaltung der Beziehungen

In der neuesten Ausgabe der Behind-the-Scenes-Serie zu God of War Ragnarök widmet man sich diesmal über die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Charakteren.

Die letzten Episoden behandelten Themen wie Geschichte, Kämpfe, Barrierefreiheit oder Sounddesign. Im neuen Video gibt es diesmal einen Einblick in die Aufgabe der Ausgestaltung der Beziehungen, um der Geschichte noch mehr Tiefe und Authentizität zu verleihen.

In God of War (2018) wurde die Beziehung zwischen Kratos und Atreus eine bedeutende Rolle zugewiesen und hat sich in God of War Ragnarök, mit alten Bekannten und neuen Gesichtern, weitergebildet. So konnte die Beziehung der beiden zu den Zwergen Sindri und Brok, Mimir oder auch Freya durch den gemeinsamen Rückzugsort in Sindris Haus, die unterschiedlichen Perspektiven der spielbaren Charaktere Kratos und Atreus, sowie den wechselnden Begleitern noch detaillierter erzählt werden. Auch die Beziehungen zwischen den Nebencharakteren untereinander nehmen eine größere Rolle in God of War Ragnarök ein. Es gibt versöhnte Brüder mit Sindri und Brok, zerstrittene Geschwister mit Freya und Freyr, eine zerrüttete Familie rund um Thor und Odin, alle mit ganz eigenen Dynamiken und ausgearbeiteten Geschichten.

Neben der Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, berichtet das Team von Santa Monica Studio auch von den erweiterten Beziehungen der Charaktere zu den Antagonisten. Beim Aufenthalt in Asgard erfährt Atreus durch Odin einen für ihn komplett neuen Erziehungsstil, der ihm Freiheit, Verständnis und Großmut entgegenbringt, während Kratos durch Atreus’ Abwesenheit, eine ganz eigene Lektion lernen muss und dabei seine Emotionen und Kummer seiner Wahlfamilie offenbart.

God of War Ragnarök ist ab sofort erhältlich.