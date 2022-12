God of War Ragnarök – Finales Behind-the-Scenes erschienen

Was meinen Job so dankbar macht, ist der Aspekt, dass ich etwas erschaffen kann, mit dem sich so viele Menschen verbunden fühlen. – Lead Narrative Animator Erica Pinto

Eure Begeisterung und Leidenschaft für das Spiel treiben uns an. Wir sind so dankbar, dass ihr eure kostbare Zeit unserer Arbeit widmet.– Supervising Dialogue Designer Jodie Kupsco

Die finale Episode zeigt aber auch die vielen begabten Menschen, die auf allen Ebenen an der Entstehung von God of War Ragnarök beteiligt waren, die erzählen, was der Community-Support während der Entwicklung bedeutet.

Sony schließt die Behind-the-Scenes Serie zu God of War Ragnarök ab, in der sich die Entwickler diesmal bei der Community bedanken.

