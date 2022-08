Gotham Knights kommt ohne Mikrotransaktionen aus & die Suits im neuen Video

Gotham Knighs wird vollständig ohne Mikrotransaktionen auskommen, wie Entwickler Warner Bros. Montreal bestätigt. Wie der DLC-Plan aussieht, ist jedoch noch unklar.

Die Frage nach zusätzlichen Skins kam in einer Unterhaltung auf Twitter auf, ob man diese separat erwerben müsste. Bestätigt ist bislang nur, dass man den Batcycle -Skin in der Erstauflage von Gotham Knights finden wird. Hierfür ist außerdem das Visionärspaket als einer der ersten DLCs in Planung.

There are no microtransactions in Gotham Knights. — Gotham Knights (@GothamKnights) August 3, 2022

Details zu den Support-Plänen dürfte Warner Bros. in einigen Wochen offiziell vorstellen, schließlich ist der Release von Gotham Knights noch einige Wochen entfernt. Denkbar wäre hier eine Story-Erweiterung, so dass man einen recht klassischen Weg beim Support geht.

Gotham Knights Suits im neuen Trailer

Einen Blick auf alternative Suits wirft dafür ein aktueller Trailer von IGN, den wir weiter unten angehängt haben. Bei deren Design stand vor allem der Coolness-Faktor im Vordergrund. Zu den Suits ergänzt Game Director Geoff Ellenor

„Wir wollten die Freiheit haben, Outfits zu entwerfen, die sich so voneinander unterscheiden, dass sie alle ihre eigene, wirklich starke Persönlichkeit haben. Und dafür wollten wir sicherstellen, dass man immer cool aussieht. Man möchte nicht mit einem Rotkäppchen enden, das skizzenhaft aussieht, weil man eine schlechte Modewahl getroffen hat. Red Hood soll immer cool sein.“ IGN

Ansonsten war in diesen Tagen noch zu hören, dass alle vier Helden in Gotham Knights von Anfang an mit sehr guten Fähigkeiten ausgestattet sind und man sich nicht erst mühselig hoch arbeiten muss, um Spaß zu haben.

„Für uns war es sehr wichtig, dass diese Helden, unsere Ritter, schon zu Beginn des Spiels großartig sind. Es geht nicht darum, dass sie als Verbrechensbekämpfer unwirksam sind, ganz im Gegenteil. Sie alle sind praktisch Absolventen der Batman School of Crime Fighting.“ IGN

Gotham Knights erscheint 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X|S und den PC. Die Last-Gen Versionen wurden kurzerhand gestrichen.