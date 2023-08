Green Hell VR Release für PS VR2 offenbar schon in Kürze

In Green Hell VR wurden die umfangreichen Mechaniken auf natürlicher Bewegung und Physik umgelegt, es gibt keine sichtbare Benutzeroberfläche, sowie wurden realistische Gameplay-Elemente wie euer Rucksack und die Karte den natürlichen Bewegungen angepasst, um eine äußerst immersive Erfahrung mit knallharten Überlebenstechniken in einer rauen und anspruchsvollen Umgebung zu bieten.

Green Hell gilt als die bis dato realistischste Survival-Simulation, die im Amazons spielt. Spieler finden sich darin in der Rolle von Jake Higgins wieder, ein berühmter Anthropologe, der tief in den smaragdgrünen und undurchdringlichen Regenwald aufwacht – der Green Hell!

Unklar ist, warum der Trailer vom Entwickler zurückgezogen wurde? Hat man ihn versehentlich zu früh veröffentlicht oder den Release-Termin kurzfristig geändert? Offiziell soll die Survival-Simulation irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Das erfährt man vermutlich schon in Kürze, sofern der 15. August tatsächlich zutrifft. Den Trailer, der sich inzwischen auf YouTube verbreitet, haben wir unten angehängt, der auch ein paar Gameplay-Szenen bereithält.

Sollte der Termin im besagten Trailer zutreffen, erscheint Green Hell VR am 15. August 2023 und somit schon in gut zwei Wochen. Neben Crossfire: Sierra Squad und Firewall Ultra wäre dies ein weiterer Top-Titel für PlayStation VR2 in diesem Monat.

