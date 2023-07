Crossfire: Sierra Squad – Termin für PS VR2-Shooter steht fest

„Wir haben hart daran gearbeitet, das Spiel zu einem immersiven und intuitiven Erlebnis zu machen, das einen sofort in die Action eintauchen lässt. Wir haben die Spielmechanik verfeinert, um ein Erlebnis zu schaffen, von dem wir glauben, dass man es immer wieder spielen möchte, sowohl alleine als auch mit Freunden. Unser Ziel ist es, alle Fans militärischer FPS-Spiele, unabhängig vom Erfahrungsniveau, in einem spannenden und gemeinsamen VR-Abenteuer zusammenzubringen – alleine oder im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern in einem Team.“

An Shootern fehlt es auf PlayStation VR2 derzeit absolut nicht, zu dem sich im August Crossfire: Sierra Squad gesellt, dessen Termin nun ebenfalls bestätigt wurde. Am 29. August kann man sich hier in die KoOp-Action stürzen.

What do you think?