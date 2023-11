GTA VI Ankündigung & Trailer von Rockstar Games

Take-Two spricht bei GTA VI von einem Wendepunkt, was den finanziellen Part für das Unternehmen betrifft, die ab dem kommenden Jahr verschiedene „bahnbrechende“ Titel in Aussicht stellen, womit sicherlich auch GTA VI von Rockstar Games gemeint sein dürfte.

„Rockstar Games, ein Geschäftsbereich von Take-Two Interactive Software Inc., plant nach Angaben von Personen, die mit seinen Plänen vertraut sind, bereits in dieser Woche die Ankündigung des nächsten mit Spannung erwarteten Grand Theft Auto-Spiels,“ heißt es dort.

Rockstar Games plant in dieser Woche die Enthüllung von GTA VI, was möglicherweise sogar noch heute passiert. Dann soll es auch den ersten Trailer zu sehen geben, um das 25. Jubiläum der Serie zu feiern.

