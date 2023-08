HAWKED – Neuer PvPvE-Extraktions-Shooter startet in die Open-BETA

HAWKED ist ein Extraktions-Shooter, in dem Teams aus drei Spielern gegeneinander antreten, um auf einer abgelegenen Insel namens X-Isle Artefakte zu sammeln und zu bergen. Die Spieler (auch Abtrünnige genannt) treten gegeneinander an, um Artefakte zu sichern und zu bergen, die nur durch den Kampf gegen Monster, andere Spieler, das Lösen von Rätseln und das Vermeiden von Fallen erreicht werden können.

Die Cross-Play Open Beta ist der nächste Schritt in der Entwicklung von HAWKED auf dem Weg zum Release. Wie schon zuvor können alle Spieler auch diesmal am kostenlosen Renegade Pass teilnehmen, mit dem zum Start exklusive Ingame-Gegenstände freigeschaltet werden. Dazu greift diesmal ein Fortschrittsschub für den Renegade Pass, der allen Spielern eine zusätzliche Chance gibt, sich die exklusiven Gegenstände zu sichern.

MY.GAMES startet am morgigen Mittwoch in die Crossplay Open Beta des PvPvE-Extraktions-Shooter HAWKED, die bis zum 04. September läuft. Diesmal können Spieler auf PS5, PS4 und dem PC teilnehmen.

