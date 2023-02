Hogwarts Legacy – Internationale Reviews zeigen sich begeistert

„Hogwarts Legacy ist ein solider erster Versuch. Wenn Avalanche irgendetwas vorgeworfen werden kann, dann, dass das Studio versucht hat, zu viel auf einmal zu tun. Irgendetwas würde sich immer ergeben – zwischen der riesigen offenen Welt, der chaotischen RPG-Wirtschaft, aufregenden Actionkämpfen und einer Abenteuergeschichte, die man als Helden mit Hausaufgaben am Montag besetzen möchte. Aber man kann auch eine Welt sehen, in der eine Fortsetzung einige der raueren Kanten abschleift und ein feineres Gleichgewicht zwischen den Anforderungen einer interaktiven Erfahrung und den Überlieferungen der Zaubererwelt herstellt.“

„Hogwarts Legacy ist in fast jeder Hinsicht das Harry-Potter-Rollenspiel, das ich schon immer spielen wollte. Das Open-World-Abenteuer fängt die ganze Aufregung und das Wunder der Zaubererwelt mit seinen denkwürdigen neuen Charakteren, herausfordernden und nuancierten Kämpfen und einer wunderbar ausgeführten Hogwarts-Schülerfantasie ein, die mich Dutzende von Stunden an meinen Controller gefesselt hat. Es wird sicherlich von technischen Problemen, einer glanzlosen Hauptgeschichte und einer schlechten feindlichen Vielfalt belastet, aber selbst diese konnten seinen magischen Zauber über mich nicht annähernd brechen.“

„Hogwarts Legacy ist ein Denkmal für Videospiele! Im Einklang mit Zelda Breath of The Wild und Elden Ring bietet es ein großartiges Abenteuer, bei dem sich Freiheit, Möglichkeiten und ein Gefühl des Reisens treffen. Das Spieluniversum von Avalanche ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt, reich und voller Geheimnisse, in denen wir gut geschriebene Charaktere im Herzen einer spannenden Geschichte treffen werden. Es ist ein unvergessliches Epos.“

What do you think?