Horizon: Call of the Mountain – Launch Trailer & nur durchschnittliche Reviews

Sony hat mit Horizon Call of the Mountain den einzig nennenswerten AAA-Titel für PlayStation VR2 in der nächsten Woche am Start, zu dem man heute den offiziellen Launch Trailer zeigt. Dieser rückt noch einmal die eindrucksvollen Umgebungen in den Mittelpunkt.

Das Spiel selbst gehört zu den Vorzeigetiteln von PS VR2, wie die ersten Reviews beweisen, auch wenn man bei Weitem nicht an die beiden Spiele von Guerilla Games heranreicht. Der Metascore liegt für ein Horizon-Spiel gerade einmal bei 79, während es die großen Ableger auf fast 90 gebracht haben. Doch was macht das Spiel so anders?

Das sagen die Tester zu Horizon Call of the Mountain

Blickt man einmal auf die Reviews, stört man sich vor allem an einer Mechanik, die offenbar zu häufig zum Einsatz kommt – das Klettern, das mehr oder weniger gut funktioniert. Das wurde schon einmal bei einem anderen PS VR-Game damals bemängelt.

Die GameInformer schreibt hier:

Bei Vandal hatte man etwas mehr Spaß damit und schreibt:

„Horizon Call of the Mountain ist ein Blockbuster, der uns begeistert und uns sowohl über die Zukunft von Videospielen als auch über die virtuelle Realität phantasieren lässt. Als Action-Adventzre macht es in Wahrheit nichts zu Neues oder Originelles, aber es weiß, wie man mit einem einfachen und relativ abwechslungsreichen spielbaren Vorschlag, der in eine überwältigende audiovisuelle Darstellung gehüllt ist, amüsieren und unterhalten kann.“ Vandal 8/10

Richtig unterhaltsam fand man Horizon bei Trusted Reviews, die zu dem Fazit kommen:

„Horizon Call of the Mountain hat einen neuen Maßstab für VR-Spiele gesetzt. Anstatt zu versuchen, klassische Spielmechaniken in das VR-Format zu stecken, haben Guerrilla Games und Firesprite Kämpfe und Klettern von Grund auf neu aufgebaut, um ein wunderbar immersives Erlebnis zu schaffen. Dies ist eines der absolut besten VR-Spiele, die ich je gespielt habe, und ein Muss für jeden, der ein PlayStation VR 2-Headset kauft.“ Trusted Reviews 10/10

In der Gänze betrachtet ist Horizon: Call of the Mountain also durchaus einen Blick wert, es konkurriert bei Weitem aber nicht mit den 2D-Ablegern oder hat gar irgendwas mit diesen gemeinsam, dem sollte man sich bewusst sein. Ob einen diese 6-stündige Erfahrung dann auch noch 70 EUR wert ist, darüber lässt sich sicherlich streiten.