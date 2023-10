Housemarque möchte zum modernsten Entwicklungszentrum im Norden werden

„Mit seiner Lage in der Innenstadt von Helsinki wird diese Einrichtung nicht nur ein Beweis für unser reiches Gaming-Erbe sein, sondern wird auch ein Leuchtturm der Innovation und Kreativität in der nördlichsten Hauptstadt.“

Der Entwickler Housemarque (Returnal) plant bis Ende des nächsten Jahres den Umzug in ein neues Studio in Helsinki. Dort möchte man zum modernsten Entwicklungszentrum der nordischen Länder werden.

What do you think?