Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Releasetermin mit neuem Trailer angekündigt

Während der 2vs2-Kämpfe entstehen besondere Synergien und Dynamiken, wenn verschiedene Charaktere miteinander kombiniert werden, um mächtige Angriffe und Tag-Team-Kombos einzusetzen. Durch das Abschließen von Kämpfen können die Spieler das Level ihrer Kämpfer erhöhen und dadurch immer stärkere Angriffe freischalten. Neben der Hauptstory gibt es auch einen Arcade-Modus, in dem ihr einfach Kämpfe nach Wahl austragen könnt und einen Mulitplayer, in dem ihr online gegen andere Spieler antretet.

In diesem Brawler, der auf dem beliebten Anime und Manga Jujutsu Kaisen basiert, schließen die Spieler sich mit Jujutsu-Magie-Meistern und Flüchen zusammen, um in 2vs2-Kämpfen deren mächtige Attacken und „Fluchtechniken“ zu nutzen. Insgesamt soll es über 15 verschiedene Kämpfer und Kämpferinnen geben.

Jujutsu Kaisen ist aktuell eine der beliebtesten Manga- und Anime-Reihen. Mit Jujutsu Kaisen Cursed Clash wurde im Juli das erste Videospiel zur Serie angekündigt. Wie bei den meisten Anime-Umsetzungen üblich, handelt es sich dabei um einen 3D-Brawler, in dem ihr die vielen verschiedenen Charaktere einsetzen und ausprobieren könnt. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt der Releasetermin bekannt gegeben. Jujutsu Kaisen Cursed Clash erscheint demnach am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

