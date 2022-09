LEGO Bricktales – Innovatives Steine stapeln ab Oktober möglich

Das Abenteuer von LEGO Bricktales führt einen durch das grüne Laub der tiefsten Dschungel, den sengenden Sand sonnenüberfluteter Wüsten, die Hektik einer Stadtecke, den epischen Anblick einer hoch aufragenden mittelalterlichen Burg oder das Paradies tropischer Karibikinseln. In jedem dieser Biome findet man eine Vielzahl von Bauplätzen mit eigenen Steinsätzen – so dass es am Spieler liegt, einen einzigartigen Bau zu finden, der funktioniert.

„Die Resonanz auf LEGO Bricktales von Fans und Medien, seit wir das Spiel enthüllt und den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, bei Veranstaltungen wie der gamescom selbst Hand anzulegen, war unglaublich“, sagte Dieter Schoeller, Vice-President of Production bei Thunderful. „Es war aufregend zu sehen, wie die Leute die Essenz von LEGO in der Kreativität entdeckten, die das Stein-für-Stein-Bauen des Spiels bietet, und ich kann es kaum erwarten, dass jeder es wirklich in die Finger bekommt, wenn LEGO Bricktales für PlayStation und Xbox veröffentlicht wird.“

What do you think?