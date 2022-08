LEGO Bricktales – Release eingegrenzt & ein neuer Trailer

In jedem Diorama, das LEGO Bricktales bietet, gibt es LEGO Minifiguren, die eure Hilfe brauchen, sowie die Möglichkeit, neue Fähigkeiten für deine guten Taten freizuschalten. Während man diese farbenfrohen Umgebungen erkundet, wird man eine Vielzahl von Baustellen mit seinen eigenen Steinsätzen entdecken – wobei es am Spieler liegt, eine einzigartige Bauweise zu finden, die funktioniert. Das kann schon mal eine eine Brücke sein, die einen Bagger über einen Fluss bringen muss – wie man seine Builds konstruiert und die Herausforderungen meistert, liegt ganz bei einem selbst.

„Wir wissen, dass LEGO-Fans auf der ganzen Welt unglaublich aufgeregt sein werden, LEGO Bricktales in die Hände zu bekommen“, sagte Dieter Schoeller, Vice-President of Production bei Thunderful. „Deshalb ist es so großartig, ankündigen zu können, dass das Spiel für so viele Plattformen verfügbar ist. Auf PlayStation, Xbox, Switch und PC stellen wir sicher, dass so viele Menschen wie möglich diesen Titel und seine intuitive Stein-für-Stein-Baumechanik spielen und genießen können.“

What do you think?