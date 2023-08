Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Overview-Trailer erschienen

Sega und das Ryu Ga Gotoku Studio zeigen einen spannenden „Overview“-Trailer für den Action-Adventure-Brawler Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Der Trailer zeigt Details der fesselnden Story rund um den Ex-Yakuza Kazuma Kiryu (Codename „Joryu“). Ferner gibt es harte Kämpfe, Minispiele (hat jemand Karaoke gesagt?) und andere spannende Spielerlebnisse zu sehen.

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name nimmt die Spieler mit auf eine neue Reise des Lieblings-Yakuza Kazuma Kiryu, der seine Vergangenheit hinter sich lassen will, und verbindet die Geschichten von Yakuza 6: The Song of Life und Like a Dragon 8.

Story und Gameplay sollen sich insgesamt wieder mehr an den Vorgängertiteln orientieren. Es wird wieder eine offene Spielwelt mit einigen Aktivitäten und Events zu erkunden geben, inklusive Karaoke-Bar und Dates. Aber auch intensive Kämpfe im Yakuza- und Agenten-Stil, die nahtlos miteinander kombiniert werden können, erwarten uns wieder.

Der Titel erscheint in digitaler Version am 9. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbesteller erhalten als Bonus das „Legendary Fighter Pack“ mit den Like A Dragon-Legenden Goro Majima, Taiga Saejima und Daigo Dojima als spielbare Charaktere im Kampfarena-Modus des Kolosseums.

Weiterhin erhält jeder Käufer des Spiels eine spezielle Demoversion des achten Teils der Hauptreihe von RGG, der im Frühjahr 2024 erscheinen wird: Like a Dragon: Infinite Wealth.