Like a Dragon: Infinite Wealth – Release, Story-Trailer & Gameplay

Beim gestrigen Ryu Ga Gotoku Studio Livestream hat SEGA die Release-Details zu Like a Dragon: Infinite Wealth enthüllt, das im Januar 2024 erscheint. Ein neuer Story-Trailer und Gameplay liefert heute neue Eindrücke aus dem Spiel.

Like a Dragon: Infinite Wealth bietet ein einzigartiges RPG-Erlebnis mit tiefgreifenden Kämpfen, verbesserter Lebensqualität und einem verbesserten Gameplay, das Geschwindigkeit und Strategie begünstigt. Im Kampf steht nun eine volle Bewegungsfreiheit zur Verfügung, sodass Spieler sich und ihre Verbündeten strategisch positionieren können, um Feinde effektiver zu besiegen.

Dabei erkundet ma alles, was Honolulu zu bieten hat, mit einer Vielzahl von Aktivitäten in der ganzen Stadt. Ob malerische Fotos in Sicko Snap, oder Ichiban dabei zu helfen, etwas Geld in Crazy Delivery zu verdienen, das vom SEGA-Klassiker Crazy Taxi inspiriert ist – dies und vieles mehr ist möglich. ​

Der berühmte Badass Danny Trejo wird als Stimme von Dwight besetzt, dem Anführer der Barracudas, der mithilfe seines ausgeprägten Geschäftssinns und seiner noch schärferen Machete den größten Markt für gefälschte Waren der Welt überwacht. Dahinter steht der Schauspieler, Regisseur und Produzent Daniel Dae Kim, der als Stimme von Masataka Ebina besetzt wurde, einem skrupellosen Kapitän eines Yakuza-Syndikats.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Jabuar 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S und den PC. Vorbesteller erhalten hier das Hero’s Booster Pack, das schneller beim Leveln hilft, plus Special Job Set, inkl. dem Linebacker und Tennis Ace Job.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Für Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hat man außerdem angekündigt, dass der in Atlanta lebende Hip-Hop-Künstler J.I.D und der japanische Musiker Yojiro Noda mit SEGA zusammenarbeitet, um „Katatoki“ zu kreieren, den Titelsong für dieses Spiel. J.I.D.

Die Veröffentlichung des „The Forever Story“ Song im Jahr 2022, bei dem der aufstrebende Star mit Hip-Hop-Giganten wie Lil Wayne, 21 Savage, Lil Durk und anderen zusammenarbeitete, ist wurde ein riesen Hit. Yojiro ist der Leadsänger von Radwimps, der zudem den Titelsong des Anime-Blockbusters Your Name komponierte.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 09. November.