Like a Dragon: Ishin! – Neuer Trailer zeigt jede Menge witzige Minispiele

Like a Dragon: Ishin! ist ein Spin-Off der ehemals unter dem Namen Yakuza bekannten JRPG-Reihe von Sega. Das Spiel ist ursprünglich 2014 und nur in Japan erschienen, jetzt bringen die Entwickler den Titel in aufpolierter Form auch auf die PS5. Der Release ist für den 21. Februar geplant. Statt der Unterwelt japanischer Großstädte steht in Ishin! die Zeit der Samurai im Vordergrund. Neonlichter werden also gegen Fackeln getauscht und statt Baseballschläger werden Katanas geschwungen. Neben der intensiven Geschichte gibt es aber auch in bester Serien-Tradition wieder eine ganze Auswahl an Nebenbeschäftigungen, die jetzt mit einem neuen Trailer vorgestellt wurden.

Like a Dragon: Ishin! – Minispiele im Trailer

Die Reihe ist nämlich vor allem für den Kontrast aus ernster Gangster-Geschichte mit brutalen Schlägereien, Morden und teilweise expliziten Themen und dem bunten, abgedrehten Treiben der japanischen Freizeitgestaltung bekannt. Wenn ihr mal eine Auszeit vom harten Mafia-Alltag braucht, könnt ihr auf einen Drink in verschiedene Bars gehen, das Kasino für eine Runde Glücksspiel aufsuchen oder eure Gesangsfertigkeiten beim Karaoke unter Beweis stellen.

Like a Dragon: Ishin! ist in einer ganz anderen Zeit angesiedelt als alle anderen Ableger der Reihe, Disco-Dance-Battles, Go-Kart-Rennen und Besuche im Porno-Kino sind also nicht möglich. Trotzdem gibt es wieder jede Menge lustige Minispiele, an denen ihr teilnehmen könnt. Beim Poker und anderen japanischen Karten- und Würfelspielen könnt ihr euer hart verdientes Geld erneut beim Glücksspiel vermehren oder verlieren.

Karaoke ist ebenfalls wieder an Bord, wenn auch ohne Mikrofon-Unterstützung. Geangelt wird ebenfalls, auch wenn ihr euch nicht auf langweilige Stunden am Rand eines Sees einstellen solltet. Bei Like a Dragon: Ishin! geht es hoch her und das gilt auch für Fische. Am Abend könnt ihr dann an Hühner-Rennen teilnehmen oder euch in einer Wellness-Oase verwöhnen lassen. Und wenn euch gar nichts mehr einfällt, dürft ihr auch in endlosen Runden Schere-Stein-Papier antreten. Wie ein echter Samurai eben.

Hier seht ihr den neuen Trailer: