Lords of the Fallen – Massig neues Gameplay

Hexworks zeigt heute massig neue Gameplay-Szenen aus Lords of the Fallen, mit denen man die vielfältigen und erschütternden Umgebungen des Spiels präsentiert, sowie auch das nahtlose Koop-Feature, die Parallelwelten und die rasanten Kämpfe.

Das neue Video spielt in einer riesigen, halboffenen Welt und zeigt nur einige der vielen vielfältigen Umgebungen, durch die die Spieler auf ihrer epischen Suche nach dem Sturz des Dämonengottes Adyr reisen werden. Da jedes große Gebiet mit mindestens zwei anderen verbunden ist, liegt die Reihenfolge, in der sich die Spieler durch diese Länder begeben, weitgehend bei ihnen. Allerdings müssen sie in diesem umfangreichen RPG-Erlebnis nicht nur eine Welt überleben, sondern dank der einzigartigen Dual-Realm-Mechanik des Spiels auch zwei.

Der Walkthrough-Trailer liefert außerdem neue Details zum nahtlosen Koop-Feature des Titels. Um einen zweiten Spieler zu ihrem Abenteuer einzuladen, müssen die Spieler lediglich einen Ruhepunkt im Spiel (Vestige) aufsuchen, wo sie entweder an der Seite eines Freundes oder eines zufällig ausgewählten Spielers kämpfen können. Der Koop-Begleiter bleibt dann so lange an seiner Seite, wie er möchte.

Ein weiteres neues Gameplay-Element, das Lords of the Fallen in das Genre einführt, ist die Möglichkeit für Spieler, ihre eigenen Überreste herzustellen. Dies ist jedoch nur an sehr ausgewählten Orten möglich und erfordert eine äußerst seltene Ressource.

Schließlich wird neben den Gameplay-Details auch viel über das vollständig überarbeitete Kampfsystem enthüllt, das die Spieler in Lords of the Fallen erwartet und das Nahkampf-, Magie- und Fernkampffähigkeiten nahtlos miteinander verbindet. Neben Standardangriffen können Spieler ihrem Controller bis zu vier zusätzliche Magie- oder Fernkampffähigkeiten zuordnen, um sofort darauf zuzugreifen. Dies ermöglicht nicht nur eine weitaus größere Kampfvielfalt mit der Möglichkeit, eine nahezu endlose Anzahl von Kombos aneinanderzureihen, sondern beschleunigt auch den Kampf erheblich, wodurch die Notwendigkeit verringert wird, Fähigkeiten auszutauschen.

Lords of the Fallen erscheint noch in diesem Jahr.