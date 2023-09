Marvel’s Spider-Man 2 -Mit Raytracing & 3D Audio schwingt man zu neuen Höhen auf

Vor wenigen Tagen hatte Insomniac Games die Performance- und Grafik-Modi in Marvel’s Spider-Man 2 bestätigt und damit überrascht, dass die Raytracing-Effekte in allen Modi zur Verfügung stehen. Heute geht man neben 3D-Audio näher darauf, wie man sich so auf neue Höhen schwingt.

Wie erwähnt, wird Raytracing in sowohl im Performance- als auch der Fidelity-Modus zur Verfügung stehen, was Insomniac an folgendem Beispiel erklärt:

„Beim Schwingen oder Gleiten über das Wasser ist der Effekt sofort spürbar. Ein wunderschöner Moment war die Überquerung des East River, während die untergehende Sonne einen warmen Schein über das Wasser warf, einschließlich der Spiegelung der Skyline von Brooklyn und eines dunstigen roten Spritzers von einer der großen Leuchtreklamen.“

Dies wird durch die Effekte der adaptiven Trigger und des haptischen Feedback ergänzt, etwa wenn eine laute Glocke ertönt:

3D Audio und Dolby Atmos in Marvel’s Spider-Man 2

Schließlich beschreibt man das 3D-Audio, dass die immersiven Effekte auch akustisch im Raum verteilt. In den Zwischensequenzen bietet man zudem natives Dolby Atmos, wie jüngsten ebenfalls bestätigt.

„Das Audioteam von Insomniac setzt 3D-Audio in Marvels Spider-Man 2 mit beeindruckender Liebe zum Detail um. Die immersiven Effekte sind allgegenwärtig, aber zwei spezifische Sequenzen sind mir besonders aufgefallen. Die klaustrophobische Sequenz wird durch ein 360-Grad-Geräuschspektrum verstärkt, darunter knarrende Pfeifen, bröckelnde Trümmer und das gelegentliche Herumhuschen von Lizard selbst.“

Marvel’s Spider-Man 2 hat bereits den Gold-Status erreicht und erscheint somit pünktlich am 20. Oktober 2023.