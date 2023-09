Marvel’s Spider-Man 2 wird erstes PS5 Spiel mit nativem Dolby Atmos

„Unser Audio-Team arbeitet schon seit einiger Zeit mit 3D-Audio-Pipelines auf dieser Konsole, und sie haben herausgefunden, wie man es wirklich gut macht. Sie nähern sich der Gestaltung all dieser Missionen und der Klanglandschaften in einer neuen Version mit Ambisonics [einem Full-Sphere-Surround-Sound-Format] und Positionsaudio für noch mehr Objekte in der Szene. Wenn man sich also mitten im Emily-May-Foundation-Gebiet befindet und Leute auf verschiedenen Balkonen und hinter sich hat, kann man mit noch größerer Wirkung als in unseren vergangenen Spielen hören, woher alles kommt.“

„Wir haben auch Cinematics in Atmos gemischt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, was die Besonderheiten der Container und all das im Hinblick auf das Echtzeit-Gameplay betrifft.“

Das bestätigt Insomniacs James Stevenson im ResetEra -Forum, wonach zumindest die Cinematics in Marvel’s Spider-Man 2 in Dolby Atmos verfügbar sind. Ob dies auch fürs Gameplay gilt, kann er momentan nicht sagen.

What do you think?