PlayStation Architekt Marc Cerny: So funktioniert Dolby Atmos auf der PS5

PS5 Beta Tester können bereits das neue Dolby Atmos auf der PS5 nutzen, zu dem es noch immer Fragen gibt, wie die Umsetzung erfolgt. Diese hat jetzt der PlayStation Architekt Marc Cerny beantwortet, für den es jedoch kaum einen Unterschied macht, ob Entwickler Dolby Atmos oder die Tempest 3D AudioTech-Engine der PS5 in ihrem Spielen einsetzen. Dolby Atmos bringt aber einige Vorteile.

Aktuell (bis auf die PS5 Beta) rendert die Tempest 3D AudioTech-Engine die Informationen in den Ambisonic-Kanälen in Kopfhörer, Stereo-TV-Lautsprecher und 5.1- und 7.1-Audio-Setups. Seit der PS5 Beta wurden 7.1.4-Systeme mit vier Overhead-Lautsprechern eingeführt. An der Tempest-Rendering-Strategie ändert sich laut Cerny (via Reddit) aber nichts, da die 36 Ambisonic-Kanäle bereits das Audio aus allen Richtungen, auch über dem Spieler enthalten.

Die Tempest 3D AudioTech-Engine der PS5 nutzt diese Informationen lediglich, um die endgültige Audioausgabe entsprechend dem angeschlossenen Soundsystem festzulegen, sei es 3D-Audio über Kopfhörer oder TV-Lautsprecher, Stereo oder Mehrkanal-Surround oder jetzt Dolby Atmos.

PlayStation Architekt Marc Cerny erklärt Dolby Atmos auf der PS5

Individueller Atmos-Mix für First-Class Audio

Alle vorhandenen Spiele mit 3D-Audio funktionieren daher automatisch, in Zukunft können Entwickler auf Wunsch aber auch ihren eigenen benutzerdefinierten Atmos-Mix erstellen, was ein großer Vorteil ist und als „First-Class“ Support von Cerny beschrieben wird.

Spätestens jetzt zahlen sich native Dolby-Atmos-Setups also auch auf der PS5 aus, was man am besten mit nativen Lautsprechern erreicht, entweder direkt an der Decke montiert oder als Dolby-Enabled-Speaker (meist in Soundbars zu finden), sofern es die räumlichen Gegebenheiten zulassen.