PS5 bekommt Dolby Atmos Support für 3D Audio mit Beta Firmware

Über drei Jahre hat es nun gedauert, bis Sony ihr Versprechen von nativem 3D Sound für Heimkinos und Soundbars auf der PS5 umsetzt. Hierfür setzt man auf Dolby Atmos-fähige Systeme, die Overhead-Kanäle voraussetzen.

Eine neue PS5 Beta Firmware bestätigt das Feature, wobei es sich dabei weiterhin um 3D Audio handelt, das entsprechende Lautsprecher-Setups nutzt. Natives Dolby Atmos gibt es auf der PS5 weiterhin nur via UHD, Blu-Ray oder Streaming.

In der Ankündigung heißt es:

„3D-Audio powered by Tempest 3D AudioTech kann jetzt von allen genutzt werden, die kompatible Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte wie Soundbars, Fernseher oder Heimkinosysteme besitzen. Tempest 3D AudioTech rendert speziell auf die verwendeten Dolby Atmos-Audiogeräte – einschließlich Overhead-Kanäle – und ermöglicht so ein noch stärkeres Eintauchen in die Audiolandschaften von PS5-Spielen.“

Wer also mindestens ein x.x.2 System (egal ob Heimkino, Soundbar oder einen TV) besitzt, kann über die Audio-Einstellungen der PS5 festlegen, dass Dolby Atmos als priorisiertes Audio-Format ausgegeben wird. Damit werden die Höhenkanäle aktiv angesteuert, was bisher nur durch entsprechende Upmixer von Heimkinosystemen bei der PS5 möglich war, die meist auf einem 5.1 Signal basierten.

PS5 bekommt 3D Audio Support via Dolby Atmos

Welche Spiele unterstützen Dolby Atmos auf der PS5?

Um direkt mit 3D Audio via Dolby Atmos loslegen zu können, dürften alle Spiele unterstützt werden, die auch bisher aktiv von 3D Audio Gebrauch machen. Dies umfasst so ziemlich jeden großen Blockbuster, darunter Final Fantasy 16, The Last of Us Part I, Hogwarts Legacy, das Dead Space Remake, GTA V, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man und viele mehr.

Wer 3D Audio bereits mit Kopfhörern nutzt, weiß die Vorteile durchaus zu schätzen, bei denen der Sound nicht mehr nur von den Seiten oder von hinten kommt, sondern aus allen Richtungen. Vor allem die Höhenkanäle sorgen hier für eine authentische Immersion. Zwar hatte Sony das 3D Audio-Feature später auch auf TV-Lautsprecher ausgeweitet, das Ergebnis war meist aber recht bescheiden.