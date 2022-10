NBA 2K23 – Season mit Wild West-Ambitionen startet morgen

Außerdem geht die Season 2 mit dem 2022er WNBA Championship-Duo der Las Vegas Aces Chelsea Grey und A’ja Wilson in Führung, dazu kommen die Minnesota Lynx-Franchise-Spielerinnen Sylvia Fowles und Ariel Powers sowie die herausragenden Connecticut Sun-Stars Jonquel Jones and Alyssa Thomas.

The W* hat in der Season 2 ebenfalls brandneue Herausforderungen, Community-Belohnungen wie die Los Angeles Sparks Heroine Shorts und wöchentliche The W Online-Belohnungen wie eine Tamika Catchings Coach-Karte. Dieses Jahr präsentiert NBA 2K23 60 WNBA-Spielerinnen-Trikots in der City und auf dem G.O.A.T-Boot in Meine KARRIERE.

In der NBA 2K23 Season 2 folgt man Devin Booker von den Phoenix Suns, der sich gen Wilden Westen aufmacht, in der Hoffnung, Gold bei der Larry O’Brien Trophy einzuheimsen, indem sie Teams wie die führenden Champions der Golden State Warriors herausfordern.

2K Games startet am morgigen Freitag in die Season 2 von NBA 2K23 , mit der man sich auf den Wilden Westen macht. Spieler können sich damit auf eine handverlesene Playlist von DREAMER-Cover-Star J. Cole, exklusive Debüts neuer Songs von Top-Künstlern im Spiel, Dreamville-Kleidung, spuktakuläre Events und mehr freuen.

