Neuer PS VR2-Geheimtipp erscheint am 11. Mai

In Walkabout Mini Golf entflieht man in eine wunderschöne Welt mit den besten Minigolf-Plätzen, die du jemals gesehen hat, darunter auch Crossover -Level mit Spielen wie Myst oder Labyrinth. Insgesamt erwartet die Spieler acht einzigartige 18-Loch-Plätze, die für eine besondere Herausforderung auch nachts gespielt werden können.

Nach einer kleineren Durststrecke erscheint am kommenden Donnerstag ein weiterer Geheimtipp für PlayStation VR2. Der heutige Launch-Trailer lässt zumindest hoffen, dass Walkabout Mini Golf das Interesse an VR wieder steigen lässt.

What do you think?