Neues PS5 Modell – Vertikal-Stand gibt es nur noch gegen Aufpreis & Zubehör bald teurer?

Dies betrifft aktuelle DualSense Controller Varianten, das offizielle 3D Pulse Headeset, die PS5 Camera und die Fernbedienung, die im Schnitt um 5 bis 10 EUR teurer werden. Damit liegen sie umgerechnet zwar immer noch unter den EUR Preisen, zuletzt sind die Preise für die PS5 in Japan aber analog zu den Preisen hier in Europa angehoben worden. Eine Preiserhöhung in Europa und Nordamerika wird bislang jedoch nicht explizit erwähnt.

Wer seine PS5 zukünftig hinstellen möchte, muss dazu einen separaten Stand kaufen, den Sony für 29.99 EUR anbieten wird und der je nach Geschmack etwas hochwertiger wirkt. Was zu dieser Entscheidung geführt hat, kann wohl nur Sony beantworten, vermutlich sind es aber die netten Extragewinne, die man auch sonst gerne mit Zubehör einfährt. Denn hier deutet sich möglicherweise ebenfalls eine generelle Preiserhöhung an.

