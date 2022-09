Offenbar Remnant: From the Ashes 2 bei Gunfire Games in Arbeit

Gunfire Games arbeitet offenbar an Remnant: From the Ashes 2, wie aktuelle Hinweise ergeben. Offiziell angekündigt wurde der Titel bislang nicht.

So hat Gunfire Games verschiedene Markenschutzanträge (via Reddit) gestellt, die auf Remnant: From the Ashes 2 und Remnant 2 lauten. Diese deuten mehr als offensichtlich auf eine geplante Fortsetzung hin, die möglicherweise sogar schon bald angekündigt wird.

Ein Trademark kann natürlich auch eine reine Vorsichtsmaßnahme sein, um eine geplante Entwicklung nicht zu gefährden. Zumindest sagt es aber aus, dass sich Gunfire Games ein paar Gedanken dazu macht.

Zuletzt hatte man das Spin-Off Chronos: Before the Ashes veröffentlicht, das im gleichen Universum spielt. Eine Fortsetzung, die an die Ereignisse von Remnant: From the Ashes anknüpft, wäre durchaus logisch. Zuletzt hatte man sich hier um ein PS5-Upgrade bemüht, zu dem man im letztem Jahr kommentierte:

Remnant: From the Ashes erschien ursprünglich schon 2019 und hat seitdem mehrere Erweiterungen spendiert bekommen. Eindrücke aus dem Spiel selbst gibt es auch noch einmal in unserem damaligen Review.