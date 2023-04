One Piece Odyssey – Reunion of Memories-DLC vorgestellt

Bandai Namco hat den neuesten DLC für One Piece: Odyssey vorgestellt, der das Thema Erinnerungen aufgreift und in dem es viel Neues zu entdecken gibt. Die Welt der Erinnerungen ist dort nicht mehr dieselbe: Ruffy und seine Freunde müssen einen Weg zurück finden und ein letztes Mysterium enthüllen, heißt es zum DLC.

Die berühmten Piraten können sich nach ihrem letzten Abenteuer auf der Insel Waford und in Memoria, einer Welt aus Erinnerungen, endlich ausruhen. Doch am Abend, bevor sie in See stechen, taucht ein geheimnisvolles Mädchen auf, das aussieht wie Lim. Sie ist schwarz gekleidet, hat ihr Gesicht verhüllt und hält einen schwarzen Würfel in der Hand. Die Frage ist: Wer ist sie?

Die Strohhutpiraten müssen nach Memoria zurückkehren und werden wieder nach Alabasta gebracht. Doch alles scheint anders zu sein als beim letzten Mal und der Würfel, den sie zur Flucht benötigen, ist verschwunden.

Was einem alles in diesem neuen Szenario erwartet, hat Producer Tatsuaki Tsuzuki in der folgenden Message aufgezeichnet, in der er mehr über die Features erzählt.

One Piece Odyssey – Reunion of Memories wird schon bald verfügbar sein.