One Piece Odyssey – Reunion of Memories wird ab dem 25. Mai 2023 verfügbar sein. Zur Einstimmung darauf zeigt man heute einen weiteren Trailer.

„Am Kampfsystem gibt es dafür so gut wie nichts auszusetzen, ebenso wenig was Sound oder Grafik betrifft und auch die Animationen sind nie willkürlich und optisch immer auf einem sehr hohen Niveau. Schlussendlich gibt es dann noch den frischen Wind, der durch die zwei neuen Charaktere und die abgeänderten Versionen bekannter Geschichten viel Spaß machen und in Kombination mit dem One-Piece-typischen Humor und der Erzählweise viel Seele in ein Spiel bringen.“

Damit wird das ohnehin hoch gelobte Kampfsystem noch einmal verbessert, wie auch in unserem Review zu One Piece Odyssey damals festgestellt:

Der neue Story-DLC One Piece Odyssey – Reunion of Memories hat einen Termin von Bandai Namco spendiert bekommen, der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Noch in diesem Mai werden die Segel neu gesetzt.

